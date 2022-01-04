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Советовала Хромченко: Навка вслед за Алсу облачилась в пальто оттенка, который не скоро выйдет из моды

Фигуристка также, как и певица выбрала брючный костюм из трикотажа.

Советовала Хромченко: Навка вслед за Алсу облачилась в пальто оттенка, который не скоро выйдет из моды
Татьяна Навка. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала, что зеленый цвет, который стал активно популярен в 2021 году, не скоро выйдет из трендов.

В одежду этого оттенка можно смело инвестировать, при этом в абсолютно любой его тон, поскольку в моде абсолютно все вариации. Главное — подобрать тот, который идет именно вашему цветотипу.

Певица Алсу поддержала тренд на зеленый, составив стильный монохромный образ с зеленым пальто и трикотажным брючным костюмом.

Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Вслед за ней похожий аутфит с пальто и комплектом с брюками отметилась и Татьяна Навка. Звезды выбрали один цвет, но в разных его оттенках, как и советовала Эвелина Хромченко.

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