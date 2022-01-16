«Палки не нужны»: Бузова дала совет тем, кто захочет покорить горы Куршевеля

На Куршевеле в этом году отдыхает целый бомонд российских звезд. Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Клава Кока, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, а также Вячеслав Малафеев с детьми. Отметилась в Альпах и Ольга Бузова.

Покорив снежные склоны, поющая ведущая отправилась в Женеву, а по пути дала несколько рекомендаций тем, кто хочет освоить горные лыжи.

«Главное быть всегда на контроле и сосредоточенной. Как только ты подумаешь, что ты профи, ты упадешь. Дальше, всегда нужно смотреть вперед! Не под ноги, а именно вперед, чтобы видеть, что тебя ждет дальше. Какой спуск, куда ехать. Не туда свернешь, будет сложно потом вернуться. В-четвертых, главная опора — это ноги, они едут, они контролируют скорость. Палки, на самом деле, вообще не нужны! Как только вы это поймете, сможете покорить любой спуск», — написала Бузова.

Напомним, ранее Собчак обвинила Бузову в чрезмерном употреблении алкоголем на отдыхе в горах.

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