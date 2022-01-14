«Настоящая королева фитнеса»: Ксения Собчак рассказала, кто ее вдохновляет

Телеведущая Ксения Собчак раскрыла имя той, кто ее мотивирует. Этой женщиной оказалась бизнесвумен Ольга Слуцкер.

Ксения Собчак поздравила с днем рождения экс-возлюбленную политического деятеля Владимира Слуцкера. Ольге Слуцкер исполнилось 57 лет.

«Меня часто спрашивают, кто меня по-настоящему вдохновляет? Есть такая женщина, и мне повезло что она моя подруга с тех далеких лет, которые я вижу на фото. Дорогая Оля! Мне очень повезло в жизни встретить такого человека, как ты! Справедливая, мудрая, честная — это все о тебе!» — заявила Собчак.

«Ты настоящая королева фитнеса, power woman, а теперь еще и занимаешься специальной олимпиадой! Пока ты рядом — всегда стыдно говорить о трудностях. Ведь у тебя их было столько на твоем пути, но ты всегда шла вперед — от несчастья к счастью, от боли – к любви, от мелких поражений к большим победам. Люблю тебя, мой прирожденный боец и победитель!» — добавила Ксения.

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