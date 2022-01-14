Родной «Зенит» и любимые женщины: как Вячеслав Малафеев стал вратарем номер один и устраивал личную жизнь

Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто посвятил свою спортивную карьеру одному клубу. В его копилке наград — немало медалей, в том числе и высшей пробы. А вот в личной жизни футболиста не все так гладко. Смерть первой жены, развод со второй. Teleprogramma.pro выяснила, как складывалась жизнь популярного вратаря.

Вячеслав Малафеев: детство и начало карьеры

Вячеслав Малафеев родился 4 марта 1979 года в Ленинграде. Примечательно, что любовь к футболу мальчику передалась от отца. Он был большим поклонником футболиста Эдуарда Малофеева, но посчитал, что его фамилия пишется через «а», поэтому при получении своего паспорта, изменил и свою фамилию.

В возрасте 6 лет Слава отправился в футбольную школу «Смена». Там с ребятами занимались известные в мире футбола тренеры — Валерий Савин и Владимир Вильде. В 1997-м отличника «Смены» Малафеева пригласили во вторую команду петербургского «Зенита». А спустя два года и в основной состав «Зенита».

В главной команде Малафеев дебютировал 7 июля 1999 года в матче против владикавказской «Алании». С этого же момента перспективного спортсмена вызвали в сборную России, где он дебютировал 4 сентября 1999 года в игре против Армении.

Вячеслав Малафеев: «Зенит», сборная России, достижения

Первый успех не заставил себя ждать. Уже в 2001 году Малафеев стал бронзовым призером чемпионата России в составе «Зенита». К слову, Вячеслав один из немногих спортсменов, кто связал свою жизнь с одним клубом.

В самом начале своей профессиональной карьеры Малафеев отдал долг отчизне и отслужил в армии.

Уже в 2003-м «Зенит» выиграл серебряные медали чемпионата России. В том же году стал первым номером сборной России. Тогда попал в число 33-х лучших футболистов России.

А настоящее признание случилось годом позже. В 2004-м «Зенит» стал чемпионом России, а Вячеслава Малафеева признали лучшим вратарем года.

В июне 2011 года вратарь сыграл свой сотый матч за «Зенит». Та игра между его родной командой и «Кубанью» окончилась ничьей. По итогам того же года Малафеева признали лучшим вратарем мира в сезоне по версии портала ESPN. А все потому, что он 159 раз за всю спортивную карьеру смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Это был настоящий рекорд, ведь Вячеславу удалось обойти даже знаменитого Сергея Овчинникова.

В 2014 году футболист сыграл в составе «Зенита» в чемпионате России, команда получила серебро. В 2015 году «Зенит» завоевал титул чемпиона России.

В копилке наград Малафеева – множество медалей.

ФК «Зенит»:

1999, 2010, 2016 — обладатель Кубка России

2001, 2009, 2016 — бронзовый призер чемпионата России

2003, 2013, 2014 — серебряный призер чемпионата России

2007, 2010, 2012, 2015 — чемпион России

2003 — обладатель Кубка российской Премьер-Лиги

2008 — обладатель Кубка УЕФА

2008 — обладатель Суперкубка УЕФА

2008, 2011, 2015 — обладатель Суперкубка России

2008 — бронзовый призер Чемпионата Европы

Личные:

2003, 2007, 2012 — «Вратарь года»

2003, 2006 – второе место в списке 33-х лучших футболистов чемпионата России

2004, 2012 — первое место в списке 33-х лучших футболистов чемпионата России

2006 — лучший вратарь чемпионата России по оценкам «Спорт-Экспресс»

2008 – третье место в списке 33-х лучших футболистов чемпионата России

В целом, за сборную России Малафеев отыграл 29 матчей, в которых пропустил 24 гола. Статистика такова: 14 побед, 10 ничьих и 5 поражений.

Профессиональную карьеру футболиста Малафеев завершил в 2016-м.

Вячеслав Малафеев: бизнес, проекты

Еще во время спортивной карьеры Вячеслав Малафеев занялся бизнесом. В 2013 году создал агентство недвижимости под названием «М16-Недвижимость». Все пошло по плану и уже через год спортсмен расширил свою команду, часть которой стала заниматься продажей элитной недвижимости.

Спустя еще два года появилась группа компаний «M16-Group», в состав которой вошли шесть подгрупп: агентство недвижимости и элитное подразделение, компания по дизайну интерьеров, горнолыжный клуб «Любогорье», служба безопасности и фирма, предоставляющая юридические услуги.

В 2012-м на Первом канале состоялась премьера серии документальных фильмов «Вся жизнь в перчатках» о лучших вратарях мира. Одним из авторов сценария и продюсеров является Малафеев. Вторая часть картины вышла на экраны в 2014-м, а третья – в 2016-м.

В 2021-м Вячеслав Малафеев принял участие в шоу ТНТ «Звезды в Африке», ведущей которого была Ольга Бузова. Съемки проходили в течение месяца в африканской стране, а по итогам проекта стало известно, что Малафеев стал победителем. За главный приз в финале он боролся с тиктокером Юлией Гаврилиной.

Вячеслав Малафеев: доход

Зарплаты футболистов – одна из самых обсуждаемых тем не только в мире спорта. Как признается Вячеслав, его доход был не таким уж и большим.

«Мне кажется, про мою зарплату ходят легенды. Поверьте, она не такая, как у полевых игроков. Я могу ее озвучить – 1,6 миллионов долларов. Возможно, с премиальными, со сборной, с какой-то рекламой плюс-минус за 2 миллиона выбегал. И то в долларах», – сказал Малафеев на Youtube-канале «Sports Интервью».

Примерно столько же приносит Вячеславу и его бизнес. Об этом он говорил в эфире «МАТЧ-ТВ».

Вячеслав Малафеев: личная жизнь

Первый раз Вячеслав Малафеев связал себя узами брака в 2001 году. С Мариной Безбородовой – дочерью известного футболиста «Динамо» Юрия Безбородова — он познакомился на отдыхе. Девушка училась в академии гражданской авиации, а после свадьбы футболист настоял на том, чтобы Марина посвятила себя семье.

В 2003-м году у них родилась дочь Ксения. В благодарность за первенца Малафеев подарил жене Infinity FX35. Еще через три года Вячеслав Малафеев стал отцом во второй раз. В семье родился сын Максим.

Позже, когда дети немного подросли, Марина решила стать бизнес-леди. Она открыла студию «Малафеев Продакшн» и занялась продюсированием дуэта «М-16».

В марте 2011-го случилась трагедия. Марина Малафеева попала в ДТП. Она не справилась с управлением и влетела в дерево, протаранив рекламный щит. Жена Вячеслава погибла на месте. Футболист стал вдовцом с двумя маленькими детьми на руках.

Спустя полтора года вратарь женился во второй раз. Его избранницей стала диджей Екатерина Комякова, которая младше Вячеслава на девять лет. Комякова нашла общий язык с детьми Малафеева и оформила материнство, а спустя время в семье родился мальчик Алекс.

В марте прошлого года единственная дочь Вячеслава Малафеева угодила в скандал. Ксению подозревали в сбыте наркотиков, ей грозил реальный срок. Знаменитый отец подключил к этому делу лучших адвокатов, которые добились условного наказания. Тем временем Ксения провела полгода в реабилитационной клинике, откуда вышла летом прошлого года.

В ноябре 2021-го стало известно, что Ксению осудили на четыре года условно.

«Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели. Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учетом всех обстоятельств. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию», — рассказал спортсмен «СтарХиту».

К слову, у Вячеслава Малафеева есть старший брат Сергей, который тоже связал свою жизнь с футболом. Он является футбольным арбитром.

Вячеслав Малафеев: последние новости

В ноябре 2021-го Вячеслав Малафеев заявил в своем инстаграме о разводе.

«Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…», — написал футболист.

Некоторые фанаты восприняли эту публикацию как шутку. Хотя слухи о разладе в семье спортсмена ходили уже давно.

Новогодние каникулы Вячеслав вместе с детьми провел в Куршевеле. Там же, к слову, отдыхала и Ольга Бузова. Вячеслав решил опубликовать в своем инстаграме снимок с поющей ведущей, чем вызвал небывалый резонанс. Фанаты решили, что у футболиста и звезды — роман. Но, как отметила в комментариях сама Бузова, это был фотошоп.

Активный отдых по душе спортсмену. В марте этого года он отметит свой 43-й день рождения. И несмотря на завершение профессиональной карьеры, поддерживает себя в прекрасной физической форме. При росте 185 см его вес 77 кг.

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