«Праздник длиною в 37 лет»: Ягудин поздравил с днем фигурного катания, показав свои детские фото

День фигурного катания отмечают 15 февраля. По этому случаю олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал в своем инстаграме детские фотографии, поздравив всех причастных с праздником.

«Праздник длиною в 37 лет», — написал Ягудин.

Фанаты в свою очередь тоже поздравили спортсмена.

«Алексей, вы самый лучший комментатор, тактичный, грамотный, приятный тембр. Слушать Вас одно удовольствие. Вы лучший мастер своего дела», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Ягудину исполнится 42 года. На коньки он встал в раннем детстве. Помимо золота Олимпиады-2002, в копилке спортсмена множество медалей чемпионатов мира, Европы и других турниров.

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