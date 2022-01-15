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«Ягудинкам тепло»: Тотьмянина и Ягудин увезли дочек на курорт

Спортивная семья отдыхает в Дубае.

«Ягудинкам тепло»: Тотьмянина и Ягудин увезли дочек на курорт
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин уехали в Дубай. Фигуристка откатала все новогодние  ледовые шоу-программы, а спортсмен нашел окно в своем непростом рабочем графике.

Кадрами с отдыха Алексей поделился в своем инстаграме. Она запечатлел жену и двух дочек на фоне красивого пейзажа.

Татьяна Тотьмянина с дочками
Татьяна Тотьмянина с доками. Скриншот: instagram.com/alexei.yagudin/

«Ягудинкам тепло», — написал Ягудин.

Фанаты пожелали семье отличного отдыха.

«Какие у вас замечательные девочки! Пусть всегда тепло будет! Замечательная у вас семья», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно завершился очередной сезон «Ледникового периода», по итогам которого Татьяна Тотьмянина в дуэте с актером Иваном Колесниковым заняли второе место.

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