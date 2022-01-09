Самая дорогая поддержка: Ягудин показал, как младшая дочурка от Тотьмяниной болела за маму в финале ледового шоу

Прошедший сезон «Ледникового периода» получился самым семейным у Алексея Ягудина. Кроме того, что он сам является ведущим, а его жена Татьяна Тотьмянина выступала в паре с актером Иваном Колесниковым, так еще и на лед выходила их маленькая дочка Мишель.

Младшей дочке Ягудина и Тотьмяниной только шесть лет, но она уже решила, что пойдет по стопам родителей. Мишель уверенно катается на коньках и на «Ледниковом периоде» выносила цветы участникам.

Как горячо болела малышка Мишель за маму на финале шоу, Алексей Ягудин показал у себя в микроблоге. Девочка повторяла «Мама! Мама!» и активно хлопала в ладоши, когда стало известно, что Тотьмянина и Колесников заняли второе место.

Добавим, что победителями сезона стали Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Третье место впервые в истории проекта заняли сразу три пары.

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