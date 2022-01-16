Еле держится: вдова Михаила Зеленского переживает личный ад

Телеведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался 11 января во время отдыха в Доминикане. Причиной смерти стал инфаркт. Ему было всего 46 лет.

В отпуске Зеленский был вместе с третьей женой Милой Рубинчик, которая теперь переживает личный ад. Ранее стало известно, что Михаил умер у нее на руках. Мила не в силах даже говорить и лично занимается организацией похорон мужа. Известно, что Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище.

«Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует. Написала, что ситуация «такой ад», что «нет сил даже описывать». Они с Мишей, конечно, были очень связаны. Познакомившись однажды, больше не расставались. Он ее брал с собой и на гастроли, и во все поездки», — цитирует друга семьи Николая Сергеева «СтарХит».

Добавим, что Михаил Зеленский был счастлив с третьей женой Милой Рубинчик четыре года. Супруги каждую свободную минуту старались проводить вместе и мечтали об общих детях.

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