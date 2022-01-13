«Я не вижу смысла искусственно сохранять союз»: почему Михаил Зеленский ушел от первой жены

Телеведущий был счастлив с бывшей одноклассницей Ольгой Дробиной всего четыре года.

Телеведущий Михаил Зеленский не смог построить счастливых отношений в первом браке со своей бывшей одноклассницей Ольгой Дробиной. Она нравилась ему со школьной парты, но в те годы ухаживания будущей звезды телевидения Дробина отвергала.

Спустя 12 лет после выпуска из школы Зеленский и Дробина случайно встретились. Встреча всколыхнула былые чувства. Михаилу удалось покорить одноклассницу и ее сердце. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в ирландском замке Кливден.

Однако счастье в этом браке было у тележурналиста недолгим. В семье начались скандалы. Как он сам говорил, любые жизненные ситуации они стали воспринимать по-разному.

«Я не вижу смысла искусственно сохранять союз, в котором появилась какая-то натужность, неопределенность. Я всегда за диалог, и мы с Олей не раз обсуждали наши проблемы. В результате вместе пришли к одному заключению: надо расходиться». Михаил Зеленский

Напомним, что Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет в Доминикане. Причиной смерти стал инсульт. Сейчас решается вопрос с доставкой тела в Россию, сообщает «СтарХит».

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