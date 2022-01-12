Несколько квартир и загородный дом: какое наследство оставил детям и жене Михаил Зеленский

В случае отсутствия завещания распределение имущественных прав будет происходить в порядке очередности.

Телеведущий Михаил Зеленский после своей смерти оставил достаточно большое наследство. Как говорят его близкие, у него было несколько квартир в Москве и загородный дом.

Как отметил нотариус, в случае отсутствия завещания распределение имущественных прав происходит в порядке очередности. Согласно Гражданскому кодексу, вдова получит 50% от совместно нажитого имущества. Оставшаяся часть ценностей делится поровну между детьми и официальной женой усопшего. В данном случае это 39-летняя Мила Рубинчик.

Как отметил нотариус, если имущество не удастся разбить на доли, то квартиры Михаила Зеленского можно продать. Деньги поделятся в таком случае между наследниками в равных долях. Возможен вариант, при котором все квартиры получит один правопреемник. Он выплатит компенсацию другим родственникам, если они на такой вариант будут, конечно, согласны.

больше по теме За полгода до своей внезапной смерти Михаил Зеленский перенес коронавирус Тяжелое заболевание могло сказаться на здоровье телеведущего, считают его коллеги.

Отметим, что детям Михаила Зеленского нет еще 18 лет. Оформлением всех документов будут заниматься их законные представители, сообщает Dni.ru.

Напомним, что Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет в Доминикане от инсульта. У него остались двое детей от второго брака — дочери. От третьей жены, с которой он жил в последние годы, общих наследников нет.

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