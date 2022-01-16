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Четыре золота: российские фигуристы выиграли девять из 12 медалей на чемпионате Европе

Турнир завершился в эстонском Таллине.

Четыре золота: российские фигуристы выиграли девять из 12 медалей на чемпионате Европе
Марк Кондратюк. Фото: Global Look Press

Девять из 12 возможных медалей чемпионата Европы выиграли российские фигуристы.  Среди них все четыре золота, а также три серебра и две бронзы. Турнир завершился 15 января в эстонском Таллине.

По итогам выступлений женщин-одиночниц весь пьедестал заняли россиянки. Первой стала Камила Валиева, серебро выиграла Анна Щербакова, а бронза досталась Александре Трусовой.

Анна Щербакова
Анна Щербакова. Фото: Global Look Press

Такого же результата добились и спортивные пары. Золото у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Бронза у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

В мужском одиночном катании у нас была только одна медаль — награду высшей пробы завоевал Марк Кондратюк.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов
Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Фото: Global Look Press

В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото, а Александра Степанова и Иван Букин — серебро. Об этом сообщает kp.ru.

Добавим, что окончательный состав на Олимпийские игры-2022 будет известен после того, как фигуристы завершат тренировочный сбор в Красноярске.

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Александра ТрусоваАнна ЩербаковаКамила ВалиеваМарк Кондратюк