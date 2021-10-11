Побила Туктамышеву и Косторную: 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева победила на турнире в Финляндии

Воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева оставила позади себя Елизавету Туктамышеву и Алену Косторную.

Триумфом для 15-летней российской фигуристки, воспитанницы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой завершился турнир по фигурному катанию в Финляндии Finlandia Trophy-2021.

Для всех фигуристов эти соревнования – нечто вроде трамплина для взлета на высоту этапов мировой серии Гран-при и заявка на успех на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева – самая юная и самая результативная участница команды, ее зачет – 249,24 баллов.

Этого хватило, чтобы Камила Валиева заняла верхнюю ступень пьедестала почета, оставив позади своих же соотечественниц, сильных фигуристок Елизавету Туктамышеву, которая стала второй на этих соревнованиях, и Алену Косторную – она заняла лишь четвертое место, уступив бельгийке Лионе Хендрикс.

Выступая накануне в Финляндии, Камила Валиева еще и установила новый мировой рекорд за произвольную программу, который до этого принадлежал Александре Трусовой, — 166,62 балла.

Стоит отметить, что программа «Болеро», с которой Камила Валиева выходила на лед в Финляндии, ставилась под олимпийский сезон, как сообщает, Sport.ru.

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