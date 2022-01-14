Если завалит чемпионат Европы, обновят состав? Авербух — о том, может ли Туктамышева поехать на Олимпиаду вместо Щербаковой

48-летний постановщик ледовых шоу и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление наших фигуристок-одиночниц после короткой программы на чемпионате Европы.

Илья Изяславич подметил, что его, как, впрочем, и многих телезрителей, немного настораживает, что такая сильная фигуристка, как Анна Щербакова, пока еще не может обрести свою былую форму, вернуться к лучшим показателям. Она заметно уступает как Камиле Валиевой, которая вообще поставила новый мировой рекорд, набрав больше 90 баллов за свое выступление в короткой программе, так и «русской ракете» Александре Трусовой.

При этом хореограф пожелал юной подопечной Этери Тутберидзе удачи в предстоящих стартах — впереди произвольная программа чемпионата Европы. Тут, как считает Авербух, фигуристке понадобится вся ее выдержка. Ну а пока Анна Щербакова идет четвертой. На первом месте Валиева, на втором — Трусова.

Высказался Авербух и на тему того, стоит ли подыскать подопечной Этери Георгиевны замену на будущие Олимпийские игры. На это место вполне может метить Елизавета Туктамышева, которая показывала неплохие прокаты.

«Не стоит ли отправить вместо нее на Олимпиаду Туктамышеву? Думаю, нужно дождаться произвольной программы чемпионата Европы и только тогда делать какие-то выводы. В любом случае принимать решение будет тренерский совет. Это будет очень сложно решить: был чемпионат России, который определил участников Олимпиады, но если выступление Щербаковой будет неудачным, то тогда, конечно, вполне возможно поднятие этой темы. Неудачный результат — это непопадание на пьедестал чемпионата Европы. Не знаю, как именно будет решаться этот вопрос — устроит ли Федерация контрольный прокат между спортсменками или решит другим образом. Но я думаю, что при удачной произвольной программе Щербакова снимет все эти вопросы», — уточнил Авербух в беседе со Sport24.

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