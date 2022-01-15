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«Марк, ты гигант!»: Татьяна Тарасова из больницы отреагировала на победу российского фигуриста, выигравшего чемпионат Европы

18-летний одиночник Марк Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом континента.

«Марк, ты гигант!»: Татьяна Тарасова из больницы отреагировала на победу российского фигуриста, выигравшего чемпионат Европы
Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

В эти дни в столице Эстонии Таллине проходит Чемпионат Европы. И в мужском одиночном катании лучшим россиянин Марк Кондратюк. Спортсмен обошел итальянца и латвийца по итогам двух программ, набрав больше всего баллов.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова не смогла в этом сезоне комментировать старты из-за ухудшения самочувствия – она вновь в больнице. Но все так же следит за соревнованиями и одной из первых поздравила российского фигуриста с победой.

«Марк — ты гигант! С первого раза выиграл Чемпионат Европы! Только вперед! Света, поздравления тебе и всей вашей команде! Ура!», — написала одной из первых легенда.

Тарасова поздравила Кондратюка. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Марк Кондратюк стал чемпионом континента впервые в карьере. Недавно он победил на главных стартах страны и теперь, уверены многие, будет блистать на Олимпиаде в Пекине. От России в Китай поедет трое одиночников, их имена огласят сразу же после завершения Чемпионата Европы.

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