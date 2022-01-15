Ну что за ангелок? Кудрявцева показала, как дочка в модном купальнике с открытой спиной резвится в бассейне

Телеведущая подловила Марию Макарову, которая с мячиком играла в воде, не обращая внимание на других детей.

Лера Кудрявцева работает на телевидении большую часть жизни. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако обычной даже выходные ей приходится проводить на съемках.

По этой причине она несколько раз в год устраивает себе отпуск. Лера воспитывает дочку Марию, которую летом возила в балетный лагерь в Сочи. А вот зимние каникулы она решила провести в Дубае.

Вот уже несколько дней Кудрявцева наслаждается теплой погодой. Она гуляет с дочкой в парках и посещает выставки. Молодой муж Игорь Макаров также всегда сопровождает ее.

В последнее время трехлетняя наследница пары все чаще демонстрирует характер. Она уже несколько раз обижалась на маму. Но Лера всегда находит, чем ее развлечь. На этот раз она засняла, как малышка резвилась в бассейне.

Мария была в лимонном купальнике с открытой спиной. Модный наряд дополняла прическу с косичками и заколками. Кроха играла с мячиком. Она плескалась в бассейне, не замечая других детей.

Поклонники восхитились дочкой телеведущей. Многие отметили, что она растет красавицей. «Какая куколка», «Вот это глазищи», «Прелесть просто», «Такая она грациозная», «Фигурка будет шикарная, вся в маму», «Какие глазки, в них можно утонуть», «Мне она так нравится», «Не по годам развита», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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