Модницы в косынках: 50-летняя Кудрявцева запечатлелась с трехлетней дочкой на пляже

Телеведущая поделилась умилительными кадрами с отдыха. Она наряжается вместе с наследницей.

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако обычно большую часть времени ей приходиться быть на съемках.

Блондинка ведет две передачи, а также регулярно участвует в светской жизни. Однако январь для большинства звезд шоу-бизнеса становится временем, когда можно отдохнуть. Так поступила и Кудрявцева, уехав с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией в Дубай.

Уже несколько дней телеведущая нежится на пляже. Днем она загорает, а вечером гуляет с наследницей. Накануне Лера сводила ее Цветочный парк. Тогда кроха отметилась в мини-юбке и свитере.

А вот 11 января блондинка запечатлелась с ней на пляже. Кудрявцева решила покрасоваться в купальнике и бандане. Такую же бандану надела и Мария. Также свои пляжные луки они дополнили солнцезащитными очками. Девочка прильнула к маме.

Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что Мария обладает необыкновенной красотой.

«Ну что за куколки», «Очень стильно», «Вы словно американские дивы на отдыхе», «Какая Маша сладкая», «Мария Игоревна не по детски — взрослая», «Мамина модница», «Ох, какие красотки!», «Вы точно королевы пляжа», «У Машки мама просто красотка», «И не скажешь, что 50 лет», — стали писать пользователи Сети.

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