«Дима познакомил»: Костенко рассказала о доброй новогодней традиции

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов в этом году стали многодетной семьей. Модель родила футболисту долгожданного сына, которого назвали Алексеем.

В своем инстаграме Анастасия рассказала о доброй новогодней традиции, которая прижилась в их семье.

«В свое время Дима познакомил меня с этой теперь уже традицией в нашей семье. Каждый год мы берем несколько шаров с «елки желаний», чтобы исполнить мечту самых разных людей. И дело ведь даже не в подарке, а в том, что этим вниманием ты даешь человеку гораздо больше. Вместе с подарком ты даришь надежду на чудо, веру в будущее и огромный заряд сил», — написала Костенко.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают двух дочек — Милану и Еву — и сына Алексея.

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