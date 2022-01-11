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«До скорой встречи, Москва!»: Костенко и Тарасов вместе с мамами и тремя детьми улетели отдыхать в теплые края

Модель Анастасия Костенко поделилась семейным снимком, сделанным в аэропорту.

«До скорой встречи, Москва!»: Костенко и Тарасов вместе с мамами и тремя детьми улетели отдыхать в теплые края
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена Анастасия Костенко отважились на серьезный поступок.

Вместе со всеми тремя детьми пара отправилась на отдых в теплые края. Куда именно направляется семейство, они пока не озвучили.

Зато в микроблоге Анастасия Костенко поделилась снимком, на котором запечатлена вся их большая семья в аэропорту рядом с яркими чемоданами апельсинового оттенка.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми. Фото: instagram.com/kostenko.94/

«Вы бы знали, как это волнительно и долго собирать детские чемоданы (я себе так их не собирала, чего уж там). Лучше взять много и всего, чем что-то забыть, особенно, то, что связано с детьми», — призналась Анастасия Костенко.

Чемоданов получилось четыре штуки. И по признанию Анастасии Костенко, в них поместилось не все. Часть вещей пришлось переложить в багаж мам Костенко и Тарасова, которые летят на отдых вместе с ними.

«Нужно было брать еще один большой чемодан, ибо некоторые вещи сложили к себе наши мамы. До скорой встречи, Москва», — добавила Анастасия Костенко.

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