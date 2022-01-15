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«Нельзя быть всем довольным»: Жулин высказался о победе Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы

Чемпионат Европы проходит в Таллине. Спортсмены из России заняли первое и второе места.

«Нельзя быть всем довольным»: Жулин высказался о победе Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: instagram.com/victoria_sinitsina/

Фигурное катание уже давно считается одним из самых сложных и красивых видов спорта. Российские фигуристы уже несколько лет подряд показывают отличные результаты на соревнованиях.

Недавно ученицы Этери Тутберидзе покорили Чемпионат России: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова заняли весь пьедестал. А теперь медали завоевали и наши спортсмены в Таллине.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду. Примечательно, что они действующие чемпионы мира.

Серебро также взяли фигуристы из России: Александра Степанова и Иван Букин. Судьи были впечатлены чувственным танцем, который был исполнен безупречно на льду. Добавим, что бронзу завоевали спортсмены из Италии: Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 87,89

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 86,45

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 83,35

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: instagram.com/aleksandrastepanova/

На достижение своих учеников отреагировал Александр Жулин. Он признался, что всегда есть над чем работать. При этом выступлением Виктории и Никиты он остался доволен. Тренер пояснил, что фигуристым было важно чувствовать себя уверенными.

«Победа была очень важна для нас, потому что мы снялись с чемпионата России», — подчеркнул вон в разговоре с «Спорт-Экспресс». «Никогда нельзя быть всем довольным», — добавил Жулин.

Напомним, что ранее в мужском одиночном катании стал лучшим россиянин Марк Кондратюк. Он обошел итальянца и латвийца по итогам двух программ. Татьяна Тарасова, которая находится в больнице, одной из первых поздравила российского фигуриста с победой. Она призналась, что гордится им.

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