«Запустилось производство»: Ханна открыла новый бьюти-бизнес

Певица Ханна призналась, что стала владелицей нового бизнес-проекта. Теперь знаменитость будет выпускать косметику своего бренда.

Исполнительница не только поет, но и снимается в рекламе, создает свои чек-листы по улучшению жизни. А с недавнего времени Ханна может похвастаться косметикой собственного производства.

Артистка сообщила что полгода готовила запуск косметической продукции.

«Я принимаю поздравления всех, кто искренне рад и ждет выход косметики так же, как и я. Это самая «рабочая» косметика, которую вы когда-либо видели», – отметила певица.

«Бальзам для лица, который создает идеальное, бархатистое покрытие, подстраивается под тон вашей кожи и маскирует все недостатки», – расхвалила свой продукт Ханна.

Пока Ханна организовывала запуск своего бьюти-проекта. Ее муж Пашу открыл свою кальянную в Дубае. Бизнесмен уже встретил первых гостей.

Напомним, недавно Ханна жаловалась на разрушенный в Майами бизнес. Артистка не сразу узнала, что подруга и управляющая ее салоном красоты за океаном обманывает персонал и саму Ханну.

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