Модные красотки: Ханна вместе с малышкой-дочерью поддержали «хищный» тренд

Исполнительница вместе с наследницей запечатлелись на Мальдивских островах.

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Ханны появилась фотография знаменитости в обнимку с дочерью Адрианой. Ханна позировала с девочкой в одинаковых платьях на белом песке.

Ханна отдала предпочтение леопардовому принту. К слову, ранее похожим дизайном на своей одежде хвастались Наташа Королева с сыном.

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Что касается наряда Ханны, платье с разрезами на животе было украшено небольшими воланами на подоле. Певица нежно целовала и обнимала дочь Адриану.

Кстати, Ханна нарядила дочку в платье, похожее на свое. Адриана зажмурила глазки от удовольствия и подставила щечку для поцелуя.

«Загорелые красотки», «Такая хорошенькая Адриана!», «Тоже такую дочку хочу», ««Живые» фото всегда лучшие», «Папина копия! Значит, сын на вас будет похож», «Сладенькие девочки», «Обе хороши», — восхитились поклонники Ханны в комментариях под фото.

Напомним, ранее Ханна показала внутреннюю отделку своего загородного дома. Исполнительница надеется, что встретит Новый год в роскошным коттедже.

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