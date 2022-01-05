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Бриллианты в углях: владелец Black Star открыл кальянную в Дубае

Пашу организовал lounge-пространство в Арабских Эмиратах.

Бриллианты в углях: владелец Black Star открыл кальянную в Дубае
Пашу. Фото: Instagram.com/pashuofficial

Среди последних Stories личного микроблога директора Black Star Пашу появилась фотография из Арабских Эмиратов. Знаменитость рассказал, что теперь жители и гости Дубая смогут посетить кальянную Black Star Lounge.

Особенностью заведения Пашу стали мелкие бриллианты, которые добавляют в угли для кальянов.

Само заведение заработало только в январе 2022 года, хотя открытие планировалось 31 декабря прошлого года. Причиной задержки стали дожди, которые затопили помещение. Об этом рассказал сам Пашу в своем микроблоге:

«Сделали все возможное, чтобы открыться. По итогу пришло человек 70. Весь наш персонал героически выдержал. Всем понравилось».

Также возлюбленный певицы Ханны показал, как с коллегами и друзьями повеселился в своем заведении. На открытие прилетели Клава Кока, Дима Масленников, Руслан Усачев, Егор Шип и другие российские знаменитости.

Пашу с меной и друзьями
Пашу с женой и друзьями в Дубае. Фото: Instagram.com/pashuofficial

Напомним, ранее жена Пашу купила своей маме дорогой автомобиль. Теперь родительница певицы Ханны будет ездить на серебристом Lexus.

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Дима МасленниковЕгор ШипКлава КокаЛейбл "Black Star"Пашупевица Ханна