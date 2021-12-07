«Бросила выживать»: почему Ханна хочет продать свой салон красоты в Майами

Журналисты опубликовали расследование о кризисе бьюти-салона певицы Ханны в Майями. Якобы бывшие сотрудники американского филиала XBeauty by Hanna подают на российскую звезду в суд и обвиняют в нарушении законов.

В октябре 2021 года Ханна вышла в социальные сети, чтобы рассказать поклонникам о том, что ее подруга Виктория Зима, которую певица поставила управлять салоном в Майями, подставила ее — сама ушла работать на другое предприятие, при этом продолжая получать зарплату в 4 тысячи долларов в XBeauty. И на фоне этого доход в салоне значительно упал.

После откровений Ханны с российским изданием связались та самая управляющая Виктория и экс-администратор салона Наталья. Женщины рассказали о беспорядке, который творился в американском бизнесе певицы.

«У Ханны в салоне никогда никто работать не хотел, салон прибыльным никогда не был! А во время коронавируса она нарушала закон и заставляла работников выходить на работу и предоставлять услуги в типа закрытом салоне. Ханна всех штрафовала, хотя в США это незаконно, задерживала сотрудникам зарплату, так как было недостаточно денег. А еще у нее в салоне нет ни одного лицензированного мастера, и одни нелегалы, которых Ханна привезла из России, обещала им золотые горы, а на самом деле бросила выживать», — цитирует Наталью издание Super.ru.

А Виктория якобы предупреждала Ханну о своем нежелании работать с ней и уходе еще за два месяца. Подруги поссорились, вследствие чего обиженная певица и начала говорить о «предательстве» бывшей партнерши по бизнесу.

В материале также говорится о том, что сотрудники салона долгое время не получали зарплату. Одна из мастеров даже подала в суд. А еще якобы Ханна хочет поскорее продать нерентабельный бизнес, но просит за него гораздо дороже, чем стоит салон с его убытками.

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Муж певицы, гендиректор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, в беседе с журналистами опроверг, что в заграничном бизнесе его супруги были такие проблемы.

«С момента открытия нет ни одного человека, кому бы не заплатили его зарплату. Назовите таких людей и месяцы, за которые не было заплачено. Вика начисляла всем зарплату и отправляла нам на согласование ежемесячно, — заверил бизнесмен. — Про нелегалов вообще непонятно. К нам два раза в год приходит проверка, и мы спокойно работаем. Америка — не Россия, денег никому дать невозможно».

По словам Пашу, работа салона настроена так, что он приносит прибыль. А продать его Ханна хочет из-за того, что ей очень трудно управлять предприятием на расстоянии, да еще и с такой разницей во времени. Раньше пара часто летала в США, но вот уже два года у певицы нет американской визы.

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