Советовал Васильев: Кудрявцева пришла на шопинг в трендовых меховых сапожках оттенка фуксии

Также этот цвет называют «шокинг» за впечатление, которое он производит.

В этом сезоне цвет фуксии вновь на пике популярности. Ранее Александр Васильев рассказывал в программе Первого канала «Модный приговор», что его очень любят россиянки за яркость и привлекательность.

А впервые он появился еще в эпоху Эльзы Скиапарелли в 1930-е годы, которая первой стала предлагать женщинам одежду цвета «шокинг» (так она его называла). Тогда это казалось вызовом обществу. Сейчас отношение к оттенку иное, но все равно оторвать от него глаза весьма трудно.

Вот и Лера Кудрявцева не смогла себе отказать в удовольствии пополнить гардероб меховыми сапожками именно этого сочно-розового колора. В них она пришла на шопинг, чтобы приобрести спортивный костюм с худи и джоггерами.

К слову, дочке Маше ведущая тоже купила меховые цветные сапожки, мы об этом писали ранее.

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