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«Никогда не надевайте лучшие драгоценности!»: в чем пойти на Новый год в гости, рассказал Васильев

Здесь самое главное правило – нарядиться нужно не лучше хозяев дома.

«Никогда не надевайте лучшие драгоценности!»: в чем пойти на Новый год в гости, рассказал Васильев
Александр Васильев. Фото: Global look press

Александр Васильев на YouTube-канале Class дал несколько ценных советов о том, что надеть на Новый год. Причем его рекомендации были не о моде, а об этической стороне вопроса.

Приглашая гостей в свой дом на праздник, ведущий посоветовал рассказать людям максимально полную информацию о предстоящем празднике, это уменьшит возможность казусов. Если это пижамная вечеринка или светский раут, обязательно сообщите. Тогда публика сможет адекватно нарядиться и чувствовать себя на вечеринке хорошо. Важно рассказать, сколько будет мужчин, если это девичник, тогда дамы смогут одеться проще, ведь им не нужно никого впечатлять.

Александр Васильев. Фото: Globallookpress.com

Что касается выбора наряда для гостей, то тут важное правило – не наряжаться лучше хозяев дома, чтобы не вызывать зависть и неприятные ощущения по отношению к себе.

«Не надо разряживаться, как елка! И никогда не надевайте лучшие драгоценности! Помните о том, что зависть – самое распространенное человеческое чувство!» — сказал Васильев.

А вот когда вы будете хозяйкой бала, тогда не грех и принарядиться, считает историк моды.

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