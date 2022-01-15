«Он видит меня такой»: муж Горбань подловил ее в душе под струйками воды

Только недавно Маша Горбань с семьей вернулась со Шри-Ланки, где проводила свой отпуск. Кадрами из путешествия она продолжает делиться с поклонниками своем инстаграме. На этот раз актриса показала видео, на котором стояла под душем. Кадры снимал ее муж Кирилл Зоткин.

«Он видит меня такой», — написала Горбань.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Какая красивая Машенька! Хороша! Шикарная просто», — писали пользователи Сети.

Добавим, что в прошлом году Мария вышла замуж, а в августе родила сына Нилана. Малыш появился на свет в Майами. В декабре Горбань отметила свой 35-й день рождения.

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