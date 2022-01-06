Посиделки на вилле и юбилей в океане: как начался новый год для Марии Горбань

Бывшая телеэкранная жена Дмитрия Нагиева – Мария Горбань – с размахом отпраздновала юбилей на яхте. Перед каждым Новым годом знаменитость отправляется на Шри-Ланку.

Многие звезды не переносят стужу и снег. Поэтому в холодное время года, как перелетные птицы, перебираются в теплые страны. Горбань не стала исключением. Актриса два года назад построила роскошную виллу на Шри-Ланке. Поэтому Новый год артистка отмечает там.

К слову, зимой у Горбань еще и персональный праздник. Недавно знаменитость отпраздновала свой 35-й день рождения. Мария устроила вечеринку на яхте посреди океана.

К слову, на празднике актриса была с командой из десяти друзей, мужем Кириллом Зоткиным и двумя детьми. Старшая дочь радует маму спортивными успехами.

«На Шри-Ланке Фаня постоянно возится у воды, строит огромные замки из песка. И даже когда мы возвращаемся в конце дня на виллу, она все равно просит дать ей возможность что-то слепить. А уж как уверенно она покоряет волны — не могу передать. Наш человек!», – похвасталась Мария стараниями дочери Стефании.

Напомним, летом прошлого года Горбань стала матерью во второй раз.

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