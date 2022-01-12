«Покой нам только снится»: Маша Горбань нарядилась в платье из экокожи с воротником «Клодин»

Маша Горбань с семьей вернулась в Россию. Актриса отдыхала на Шри-Ланке, куда улетела еще в конце прошлого года. В своем инстаграме блондинка поделилась кадром, на котором запечаталась с семилетней дочкой Стефанией. Они решили посетить комикс-перфоманс.

«Покой нам только снится. Не успели мы вернуться в Москву, как сразу приехали на комикс-перфоманс «Фанерон — город мечты». Окунулись в настоящий комикс и познакомились с идеальным городом будущего», — написала Горбань.

Для выхода в свет Маша выбрала платье из экокожи свободного кроя, которое украло воротник «Клодин».

Напомним, в прошлом году Горбань вышла замуж, стала мамой во второй раз и отметила свое 35-летие. Сына Нилана она родила в США 5 августа.

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