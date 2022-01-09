«Да ладно! Такие крутые кудри?»: как выглядит Горбань со своими натуральными волосами

Актриса Мария Горбань в настоящий момент отдыхает со своими детьми Стешей и Ниланом, а также мужем Кириллом Зоткиным на Шри-Ланке.

Здесь звезда «Кухни» полностью расслабилась, забыв не только про бытовые заботы и рабочие дела, но и про макияж и укладку. Вот тут-то и выяснилось, что у Марии Горбань на самом деле кучерявые волосы!

В личном блоге артистка впервые показала себя поклонникам с естественными локонами, без воздействия бьюти-приборов и средств для укладки.

«Мало кто знает, что от природы у меня кудрявые волосы, не просто вьющиеся, а очень кудрявые.

Ну и конечно по классике жанра, всю жизнь я мечтала о прямых волосах. До 20 лет я ходила только с кудрявыми волосами, но после того, как закончила театральный институт, я начала очень активно сниматься. И на съемках сериала мне первый раз вытянули волосы. И это была моя первая любовь к «утюжку» для волос. Сейчас я вытягиваю их за 15 минут и делаю это лучше любого парикмахера.

Из-за моих кудряшек у меня шикарный объем и голову можно мыть раз в неделю. Мой муж просто обожает меня кудрявой и мне кажется, на отдыхе он любит меня еще больше из-за моей пышной шевелюры, а я уже мечтаю приехать в Москву и выпрямить волосы», — написала она в личном блоге.

Горбань немало удивила своим видом поклонников. «Да ладно! Такие крутые кудри?», «Вам очень классно кудрявой, это добавляет девичьей игривости», «Я обожаю кудрявых людей. Вам очень классно так, лучше, чем с прямыми», «С кудряшками лучше и естественнее, вам очень идет», — прокомментировали обнародованное в Сети фото Марии Горбань ее подписчики.

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