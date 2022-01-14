«Крайне актуальна»: какую модную дубленку рекомендовала Хромченко владелицам авто

Эвелина Хромченко в эфире шоу Первого канала «Модный приговор» похвалила стилистов за шубку, которую они подобрали для героини проекта.

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Выбор фэшн-стилистов пал на модель в виде куртки авиатора, причем укороченного варианта. Ведущая заметила, что такие шубы сейчас в тренде и моментально делают образ модным. Кроме того, они хорошо подают фигуру, подчеркивая талию.

Тем не менее, Эвелина Хромченко посоветовала такую меховую куртку не всем, а только лишь дамам, у которых есть автомобиль, либо жительницам южных городов.

«Нужно покупать такую куртку, потому что она из моды не выйдет никогда, она всегда очень омолаживает силуэт, она крайне актуальна, она тепленькая, но в то же время в ней не жарко. Но, если вы живете в Иркутске или Салехарде, такую куртку покупать не нужно», — сказала Хромченко.

Она заметила, что аналогичные шубы большей длины – не менее модны.

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