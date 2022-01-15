Как приготовить тушеные осьминоги с овощами и маслинами
Видео
Какие худи сейчас в моде и с чем их носить
Видео

Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора

Как отметил адвокат актера, его подопечный ни в чем не виноват.

Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора
Алек Болдуин. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Актер Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования дела о гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Раст». Об этом сообщил адвокат звезды Голливуда Аарон Дайер.

Алек Болдуин
Алек Болдуин. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Как отметил адвокат Алека Болдуина, главный вопрос, на который пока никто не может дать ответ – как боевые патроны оказались на съемочной площадке.

«Алек утром добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли завершить свое расследование. Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов. Алек ни в чем не виноват».

Аарон Дайер

Напомним, что в октябре прошлого года Алек Болдуин застрелил на съемках картины «Раст» оператора Галину Хатчинс украинского происхождения. Во время съемок одного из эпизодов пистолет оказался по какой-то причине заряжен боевыми патронами, сообщает nbcnews.com.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Аарон ДайерАлек БолдуинАлек Болдуин последние новостиГолливудФильм "Раст"