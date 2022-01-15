Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора

Как отметил адвокат актера, его подопечный ни в чем не виноват.

Актер Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования дела о гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Раст». Об этом сообщил адвокат звезды Голливуда Аарон Дайер.

Как отметил адвокат Алека Болдуина, главный вопрос, на который пока никто не может дать ответ – как боевые патроны оказались на съемочной площадке.

«Алек утром добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли завершить свое расследование. Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов. Алек ни в чем не виноват». Аарон Дайер

Напомним, что в октябре прошлого года Алек Болдуин застрелил на съемках картины «Раст» оператора Галину Хатчинс украинского происхождения. Во время съемок одного из эпизодов пистолет оказался по какой-то причине заряжен боевыми патронами, сообщает nbcnews.com.

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