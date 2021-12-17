Полиция получила ордер на изъятие телефона Алека Болдуина

Спустя почти два месяца после рокового выстрела Алека Болдуина на съемках фильма Rust, полиция получит доступ к айфону актера, чтобы проверить его на наличие улик по делу о смерти оператора Галины Хатчинс.

В телефоне 63-летней звезды хотят найти переписку, связанную со съемками вестерна и самим трагическим инцидентом, возможно, фотографии и видео, записи звонков.

Как сообщает издание Deadline, полиция города Санта-Фе сразу же запросила мобильник Болдуина. Но, несмотря на то, что актер активно сотрудничал со следствием, его адвокаты отказали в этой просьбе, потребовав у правоохранителей официальный ордер. Юристы отметили, что просто пекутся о конфиденциальности частной жизни своего клиента. Но, как бы там ни было, суд все-таки выдал ордер на изъятие телефона.

Издание пишет, что полиция также настоятельно просила Болдуина воздержаться от публичных высказываний, пока идет расследование. Однако актер проигнорировал данную просьбу и дал откровенное интервью на ТВ, заверив зрителей, что он не нажимал на курок в тот день. Самый главный вопрос — как боевой патрон попал на съемки вестерна — пока остается без ответа.

Напомним, 21 октября на съемочной площадке фильма Rust исполнитель главной роли и продюсер картины Алек Болдуин выстрелил из старинного револьвера и случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Пуля также задела режиссера проекта Джоэла Соузу, но тому потребовалась лишь небольшая медицинская помощь, а вот женщину медики не спасли.

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