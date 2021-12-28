«Не проходит и дня, чтобы я не думал об этом»: Алек Болдуин подвел итоги года после трагедии

Актер рассказал, что не может оставить случившееся позади.

Алек Болдуин подвел итоги года после трагедии. Актер поздравил поклонников с Рождеством и рассказал, как складывается его жизнь после случившегося.

«Конечно, мне хотелось бы однажды оставить это все позади. Однако никто из тех, кто причастен к этой трагедии, уже не сможет жить, как раньше, потому что погиб человек», — признался Болдуин в своем Instagram.

Актер и его жена уже говорили, что трагедия очень сильно отразилась на их жизни. Однако они стараются двигаться дальше ради своей семьи — у пары шестеро детей.

«Я не позволяю себе забыть о случившемся, не проходит и дня, чтобы я не думал об этом», — рассказал Алек Болдуин.

Напомним, что в октябре этого года актер случайно застелил женщину-оператора на съемках фильма. Реквизит должны были зарядить холостыми патронами. 42-летняя Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и скончалась в больнице.

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