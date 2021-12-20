«Зачем он стрелял?»: отец погибшей на съемках фильма «Раст» Галины Хатчинс обвинил Алека Болдуина в причастности к убийству

Отец Галины Хатчинс не может понять поведения актера Алека Болдуина.

Звезда Голливуда, 63-летний Алек Болдуин, причастен к убийству на съемочной площадке фильма «Раст».

В этом уверен отец погибшего на съемках оператора Галины Хатчинс.

Анатолий Андросович сделал заявление в прессе, указав, что не может понять поведения Алека Болдуина.

«Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — цитирует отца Галины Хатчинс The Sun.

Напомним, трагический инцидент на съемочной площадке фильма «Раст» произошел в октябре.

Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Пистолет, который использовался в качестве реквизита, был заряжен боевыми патронами.

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