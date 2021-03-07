«Я – жадная стриптизерша»: возлюбленная Архипа Глушко озвучила свой месячный заработок

Двадцатилетняя стриптизерша Мелисса, возлюбленная сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, как зарабатывает на жизнь. Девушка родилась в Ташкенте, выросла в Новокузнецке.

«Я зарабатывала в клубах по 800 тысяч рублей. Я — жадная стриптизерша. Профессионально танцую на пилоне. Сейчас живу в доме Архипа. Все в особняке делает его мама. Я с Архипом живу на третьем этаже. Его мама рада, что я обучаю его танцам на шесте».

Мелисса

Девушка также заметила, что этим летом планируется ее свадьба с Архипом Глушко. «В день Святого Валентина я получила от него помолвочное кольцо. Я — идеальна. Когда мы познакомились, то я не знала, кто он. Мы могли пойти в бар, где я платила за себя и за него», — заметила Мелисса.

Отметим, что родители Архипа Глушко не против, чтобы девушка жила в их доме. Они рады за своего сына и его выбор.

Смотрите также: