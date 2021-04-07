«О свадьбах еще говорить рано»: родители Архипа Глушко не спешат женить сына

Наташа Королева уверена, что ее красивого сына еще не раз «поженят» в СМИ.

Отношения сына Наташи Королевой Архипа Глушко и 20-летней танцовщицы Милиссы Фокс зашли уже настолько далеко, что девушка начала говорить о свадьбе. Недавно в одной из телепередач она рассказала, что на День святого Валентина получила от своего бойфренда помолвочное кольцо, и уже летом их ждет свадьба.

Звездные родители Архипа якобы не против его романа с яркой девушкой, даже поселили ее в своем особняке. Вот только когда в свежих интервью заходит разговор о скорой свадьбе, они высказываются по этому поводу достаточно скептически.

«Парень красивый, понимаешь. Еще, чувствую, не одну свадьбу будем фейковую отмечать», — цитирует Наташу Королеву «Светская хроника» на Пятом канале.

Ее муж Тарзан тоже уверен, что у 19-летнего Архипа еще будет много невест, желающих пойти с ним под венец.

«О свадьбах еще говорить рано. Он молодой совсем человек, только вступает в эту жизнь», — сказал Сергей Глушко в той же передаче.

Напомним, что Мелисса не только живет вместе с Архипом, но и учит его премудростям ритмичных танцев. Не ровен час, молодой человек решит заявить о себе в мире шоу-бизнеса, как и его звездный отец.

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