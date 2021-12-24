«Самое прекрасное, что есть на свете»: Пригожин поделился кадрами с новогодней фотосессии внучки Селин

В первый день Нового года Селин Шульгиной исполнится годик.

Почти год назад, 1 января 2021 года, Валерия впервые стала бабушкой. Внучку Селин ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана. Буквально через неделю ей исполнится годик.

Трогательными кадрами с новогодней фотосессии, где Селин примерила самые разные образы, Иосиф Пригожин поделился в своем инстаграме.

«Самое прекрасное, что есть на свете – это наши дети. Свой первый Новый год готовится встречать наш ангелочек», — написал Пригожин.

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана выбрали необычное имя для дочери путем соединения слогов своего имени. Пара связала себя узами брака в сентябре 2020-го, когда будущая невестка певицы была уже в положении.

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