«Это все новогоднее Оливье!»: Наташа Королева в бикини показала сдобную фигуру после праздников

Наташа Королева относится к категории тех счастливиц, которым удается худеть без помощи каких-то жестких ограничений и упражнений. Она не раз признавалась, что после расслабленных деньков лишний балласт быстро уходит.

Вот и сейчас она без стеснения показывает свои сдобные новогодние объемы в розовом бикини. На первый взгляд, придраться не к чему – для своих 48 лет Королева просто в отличной форме. Но сама певица недовольна новыми пропорциями:

«Подхудеть, подхудеть, подхудеть! Сереженька, мне надо подхудеть. Тут кусочек, тут кусочек. Это все новогоднее Оливье!», — нашла виновника певица.

Королева прилетела отдыхать в Майами, компанию ей составил муж Тарзан. Отпуск только начался, но он уже искупались в океане.

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