Слегка потерлась попкой! 48-летняя Королева в тверке вращала бедрами, прижавшись к Тарзану

Устроив танцы с сыном Архипом, украинская дива переключилась на мужа — стриптизера и актера Сергея Глушко. Если с наследником Наташа Королева заучила молодежные ритмичные движения, то в объятиях возлюбленного певица раскрепостилась по полной. Сложно поверить, что украинской диве того гляди исполнится 50 лет. В горячем тверке Наташа потерлась попкой, прижавшись к Тарзану, а тот довольно улыбался, намекая, что такие игривые соблазнительные посулы ему очень даже по душе.

Королева эффектно вращала бедрами, все плотнее прижимаясь к стоящему у нее за спиной Глушко. Сергей также ритмично двигался, не уступая жене на танцполе.

«Сбрасываю лишние килограммы! Шикарный и эффективный метод — танцуй!!! Всех вас, друзья, со старым Новым годом!!» — отметила певица.

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