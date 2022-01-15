Похорошела: как живет сестра Веры Брежневой, которую бросил Александр Цекало

Сестра Веры Брежневой Виктория Галушка более десяти лет прожила в раке с продюсером Александром Цекало. Они расстались в 2018-м. Развод был нелегким. Виктория осталась с двумя детьми, а спустя некоторое время Цекало вновь женился на молодой художнице Дарине Эрвин. По слухам, именно ради восточной красавицы продюсер бросил семью.

Виктория ведет непубличный образ жизни, о ее жизни можно узнать только от знаменито сестры. Так вышло и на этот раз. В своем инстаграме Вера Брежнева опубликовала кадры с отдыха, где отметилась вместе с Викторией. Они отдыхают на Мальдивах. Фанаты отметили, что Галушка заметно похорошела и похудела.

больше по теме Фешенебельный отдых: Брежнева набирается сил в мальдивском отеле за полмиллиона рублей в сутки На курорт артистка уехала в компании подруг и сестры.

Добавим, что в долгожданный отпуск Вера Брежнева улетела без мужа. Компанию ей составили подруга и Виктория Галушка.

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