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Похорошела: как живет сестра Веры Брежневой, которую бросил Александр Цекало

Виктория Галушка отдыхает на Мальдивах.

Похорошела: как живет сестра Веры Брежневой, которую бросил Александр Цекало
Александр Цекало и Виктория Галушка. Фото: Виктория Гусева/Архив КП

Сестра Веры Брежневой Виктория Галушка более десяти лет прожила в раке с продюсером Александром Цекало. Они расстались в 2018-м. Развод был нелегким. Виктория осталась с двумя детьми, а спустя некоторое время Цекало вновь женился на молодой художнице Дарине Эрвин. По слухам, именно ради восточной красавицы продюсер бросил семью.

Виктория ведет непубличный образ жизни, о ее жизни можно узнать только от знаменито сестры. Так вышло и на этот раз. В своем инстаграме Вера Брежнева опубликовала кадры с отдыха, где отметилась вместе с Викторией. Они отдыхают на Мальдивах. Фанаты отметили, что Галушка заметно похорошела и похудела.

Добавим, что в долгожданный отпуск Вера Брежнева улетела без мужа. Компанию ей составили подруга и Виктория Галушка.

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