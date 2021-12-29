60 лет – не шутка: молодая жена Цекало впервые за долгое время показала стареющего шоумена с животиком

Александр Цекало в свое время пошел на немалые жертвы ради своей молодой возлюбленной Дарины Эрвин. Художница младше продюсера на 30 лет, но его это мало смущает – он безумно влюблен в знойную восточную красавицу.

Из-за молодой сердцеедки Александру Цекало пришлось уйти из рейтинговой программы «Прожекторперисхилтон». Его коллеги так и не приняли этот союз, и шоумен гордо покинул передачу. Кроме того, будучи популярным артистом в России, он перебрался жить в США, где строит карьеру его эпатажная любимая.

О жизни шоумена сейчас мало что известно, он не ведет социальные сети, а его красавица-жена предпочитает выставлять в своем аккаунте себя любимую. И вот впервые за долгое время она опубликовала в stories Instagram фотографию 60-летнего мужа. Что ж, время никого не щадит – на снимке Александр Цекало заметно сдал, поседел и поправился.

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