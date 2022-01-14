Фешенебельный отдых: Брежнева набирается сил в мальдивском отеле за полмиллиона рублей в сутки

Вера Брежнева примкнула к числу отдыхающих за границей звезд. Экс-солистка «ВИА Гры» отправилась на Мальдивы. Там же проводят свой отпуск Дмитрий Тарасов с семьей, Анастасия Волочкова, Ирина Дубцова и другие селебрити.
Жена Константина Меладзе отправилась на курортные острова в компании подруг и сестры Виктории – бывшей жены Александра Цекало.
Артистка с компанией остановилась в одном из самых роскошных отелей Мальдив – The Ritz-Carlton Maldives. Одна ночь в нем может обойтись постояльцу в полмиллиона рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе живут на три страны – в России, Украине и Италии. В Москве они работают, а в Европе отдыхают. В Киеве у пары тоже есть солидные апартаменты. К слову, там учится вторая дочь артистки Сара.
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