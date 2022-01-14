«Проход закройте-ка, гражданка!»: Асмус бесстыдно раздвинула ноги, показав мякоть своего тела

Звезда поделилась секси-кадрами со своего отдыха в Дубае.

Кристина Асмус отметила Новый год в Дубае, проведя несколько дней в роскошном пятизвездочном отеле. Актриса в целом осталась довольна праздником, однако заметила, что дома все-таки лучше.

«Это был один из самых необычных Новых годов в мире… Огонь. Но… Честно? Мне хотелось домой… К снегу, собакам, нашей елке, хотелось оливье, курантов, целый день смотреть советские фильмы, самой готовить и доедать потом с утра… В общем, как ни крути, а самый лучший Новый год — дома с семьей!» — рассказала Асмус в личном блоге.

Звезда поделилась в фолловерами несколькими фотографиями из Эмиратов, удивив снимком в розовом платье мини. Наряд и так имел короткую длину, однако артистка усилила эффект, немного задрав юбку и раздвинув ноги. Из-за чего публика была вынуждена лицезреть мягкую часть внутренней стороны ее бедер.

«Проход закройте-ка, гражданка!», «Юбку зачем задирать так?», «Горячая девчуля», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

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