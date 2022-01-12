Праздники не прошли даром: Кристина Асмус показала округлившийся животик и оплывшее лицо

Актриса Кристина Асмус дала понять, что прибавила в весе за новогодние каникулы.

Звезда театра и кино Кристина Асмус продемонстрировала себя в гипертрофированной форме.

Кристина Асмус поиронизировала над собой и теми, кто ни в чем не отказывал себе во время длинных новогодних праздников.

Стройная и субтильная актриса поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в белом жилете крупной вязки, показывая, что у нее заметно вырос живот, округлились щеки и появился второй подбородок.

«Как первые рабочие дни? Бодрячком? Кстати, у вас + сколько за новогодние?» — поинтересовалась у своей аудитории Кристина Асмус.

Подписчики Кристины Асмус тут же включились в игру и начали озвучивать свою прибавку в весе. Некоторые же принялись поздравлять актрису с беременностью, не поняв ее шутки.

«Кристина, +4. Это жесть какая-то, лавиной салатов придавило», «+12,5 кг за 14 дней. Съездить домой — бесценно», «Что-то не получилось в плюс уйти, хоть и старался», — высказались в Сети.

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