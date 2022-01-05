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Слишком лихо вращала бедрами: Асмус устроила вертлявые танцы в Дубае, вывалив лифчик из платья

Звезда «Текста» ушла в отрыв на новогодние праздники.

Слишком лихо вращала бедрами: Асмус устроила вертлявые танцы в Дубае, вывалив лифчик из платья
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус весело отпраздновала с дочкой Настей Новый год в Дубае. Актриса забралась с наследницей на самое высокое колесо обозрения, где ровно в 12 часов понаблюдала за салютом.

Еще в лифте артистка перестала сдерживать свои радостные эмоции и устроила танцы вприсядку. А когда спустилась вниз, расслабилась окончательно.

Кристина Асмус стала энергично вращать бедрами и активно крутить грудной клеткой, из-за чего декольте ее платья распахнулось и засветило белье нюдового цвета.

Также звезда показала свою подросшую наследницу от Гарика Харламова, которая стала копией своего отца. Семилетие Насти, к слову, они тоже отметили в Арабских Эмиратах.

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