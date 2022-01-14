«Мне абсолютно фиолетово»: Ксения Бородина намекнула, что никогда не поможет бывшему мужу

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина высказалась после того, как ее бывший муж попал в аварию на отдыхе.

Напомним, бизнесмен Курбан Омаров оказался участником ДТП. А поклонники Бородиной поинтересовались у Ксении о случившемся.

Бородина намекнула, что ей все равно на бывшего мужа.

«Смотрите, если я с человеком плохо расстаюсь, то мне абсолютно фиолетово, что с ним происходит дальше, пусть он хоть под себя начнет ходить. Меня отворачивает и все, чувства пропадают, а с ними и человеческое отношение. Даже жалости не остается…» – подчеркнула Ксения в своем микроблоге.

Также Бородина дала совет поклоннице, которая столкнулась с изменой мужа:

«Я вас хорошо понимаю, легче пока точно не станет. Но просто поверьте, что пройдет время, и вам будет плевать на это все, если вы уйдете! А от изменщиков надо уходить, даже бежать, потому что сколько шансов ни давай, предатель он и есть предатель».

Напомним, ранее бывший муж Ксении Бородиной обвинил телеведущую в измене. Курбан Омаров считает, что во время совместной жизни знаменитость состояла в истинной связи с его лучшим другом.

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