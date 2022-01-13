«Лечу и думаю, что вот так все и закончится»: бывший муж Ксении Бородиной в Таиланде попал в аварию на мотоцикле

Экс-муж Ксении Бородиной, блогер Курбан Омаров улетел отдыхать на Пхукет в компании с новой избранницей Виолеттой. Но первые же дни отпуска у мужчины обернулись неприятностями – он попал в аварию.

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Как водится у блогеров, сначала Омаров показал кадры с места аварии и себя окровавленного. Затем выдержал мхатовскую паузу и появился в Сети, когда уже подписчики отчаялись ждать хороших новостей.

«Утро началась с того, что я улетел с мотоцикла. Лечу такой и думаю, что вот прям щас, вот так все и закончится. На встречу машина, жизнь начала пробегать перед глазами, сразу с садика. Два кувырка группировка и я снова на ногах», — поведал блогер.

Сам Омаров отделался гематомами и ссадинами – ему удалось обойтись, что называется, малой кровью.

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