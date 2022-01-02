«Трофимушка»: Омаров публично обратился к экс-другу, которого подозревают в романе с Бородиной

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров перешел в наступление. Он рассекретил предполагаемого любовника экс-супруги, который оказался его давним другом. Теперь уже тоже бывшим.

В микроблоге Курбан Омаров заявил, что Трофим, якобы встречающийся сейчас с Бородиной, должен ему крупную сумму денег.

Омаров публично потребовал вот экс-приятеля вернуть причитающиеся ему миллионы.

«Трофимушка, ты когда с Мальдив вернешься, начни потихоньку долг отдавать, который три года назад на месяц брал», — написал Курбан Омаров в микроблоге.

Ксения Бородина, действительно, накануне вместе с дочками Теоной и Марусей и друзьями улетела отдыхать на Мальдивы.

Одна из подруг Ксении Бородиной засветила в сторис и возможного кавалера ведущей «Дома-2» Трофима. А это значит, что у пары отношения серьезные.

Вряд ли бы при другом раскладе Ксения Бородина стала представлять мужчину подругам, а тем более, знакомить его со своими дочками. Хотя, скорее всего, они знали его ранее как друга Курбана Омарова.

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