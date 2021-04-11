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Мнение Хромченко: какие расклешенные брюки визуально стройнят

Сейчас они являются неотъемлемой частью гардероба модниц.

Мнение Хромченко: какие расклешенные брюки визуально стройнят
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Брюки-клеш уже не раз возвращались в моду, в настоящий момент они вновь переживают новую волну внимания к себе. Об этом рассказали на «Модном приговоре» Первого канала.

По словам Эвелины Хромченко, этот постоянный интерес дизайнеров и женщин к расклешенным брюкам совсем не случаен. Дело в том, что они отлично могут скорректировать фигуру, причем именно в том направлении, в котором нуждается его хозяйка.

«Если тебе необходимо визуально увеличить объем бедер, то тогда широкие внизу брюки-клеш помогут это сделать, превратить тебя в рюмочку, гитару. Если тебе нужно сделать визуально узкие бедра, тогда более компактные брюки-клеш будут тебе в помощь», — сказала ведущая.

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