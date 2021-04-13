Сама советовала – сама надела: Хромченко выгуляла модные брюки-клеш на Первом канале

По словам стилиста, они могут очень выгодно подать фигуру.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала о тренде на брюки клеш. По словам ведущей проекта, они подходят и полным женщинам, и очень стройным. Главное — правильно подобрать нужную модель.

Хрупким девушкам стилист рекомендовала брюки, имеющие выраженное клешение внизу, очень широкие в этой области. Такая форма подает стройные формы в более женственном и выгодном свете.

Полным дамам лучше приобрести брюки с умеренным клешением. Эта модель, напротив, скроет лишний вес и сделает корпулентную фигуру более компактной. Главное, посоветовала Эвелина, не забывать смотреться в зеркало. Если вы довольны своим отражением, значит, вы оделись, скорее всего, правильно.

Любопытно, что вскоре сама Хромченко появилась на Первом канале в костюме с брюками клеш, поддержав этот элегантный тренд. Она выбрала комплект из актуальной в этом сезоне ткани под названием «тай-дай».

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